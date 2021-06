Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Audi beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Etwa 2.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Sachbeschädigung an einem Audi in der Straße "Am Feger" in Sindelfingen. Die Tat muss sich am Dienstag zwischen 05:45 Uhr und 13:10 Uhr ereignet haben. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet um Hinweise und ist unter Tel. 07031 697 0 erreichbar.

