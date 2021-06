Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Roller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter stahl zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 06.35 Uhr einen Roller, der vor einem Haus in der Hindenburgstraße in Bondorf abgestellt war. Der mittels Lenkradschloss gesicherte Roller ist schwarz und mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet. Es handelt sich um ein Fahrzeug der Marke Explorer, Typ Speed 50. Der Wert dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

