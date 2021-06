Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: 10-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch gegen 16:20 Uhr beim Einfahren in den Kreuzungsbereich der Rudolf-Diesel-Straße und Carl-Benz-Straße in Nufringen einen 64-jährigen Motorradfahrer und seinen 10-jährigen Sozius mutmaßlich übersah, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 64-Jährige leicht und der 10-Jährige schwer verletzt wurden.

Der 47-Jährige fuhr aus der Rudolf-Diesel-Straße in den Kreuzungsbereich ein, als der 64-Jährige von rechts kam und die beiden Fahrzeuge in der Folge miteinander kollidierten. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Gestürzten zunächst und brachte sie dann in ein Krankenhaus. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell