POL-HM: Ungewöhnlicher Unfallverlauf

Am Samstag, 16.01.2021, gegen 19:50 Uhr, befuhren ein 61jähriger Mann aus Bad Pyrmont in einem Pkw Opel und ein 35jähriger Mann aus Hameln in einem PKW VW hintereinander die Lügder Straße in Richtung Hameln. Hinter der Kreuzung Bahnhofstraße wollte der Fahrer des vorausfahrenden Opel nach rechts auf den Parkplatz vor dem Bahnhofsgebäude abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem VW, der gerade dabei war, den Opel über den dortigen Gehweg rechts zu überholen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von geschätzt ca. 5000,- Euro. Nach erfolgter Belehrung machte der Mann aus Hameln keine Angaben mehr dazu, wie er sich das Überholmanöver vorgestellt hatte.

