Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Feuerwehreinsatz im Schützenweg

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, in den Schützenweg in Dagersheim aus. In einer Wohnung hatte vermutlich ein heiß gewordenes Nachtlicht eine Matratze und eine Decke in Brand gesetzt. Die ersten Versuche die Gegenstände zu löschen waren nicht erfolgreich verlaufen, so dass sich die Feuerwehr darum kümmerte. Die Einsatzkräfte trugen die Gegenstände hinaus und löschten sie dann vollständig ab. Die Wohnung wurde durch den Brand nicht beschädigt. Sie musste lediglich belüftet werden. Der Bewohner konnte anschließend wieder in seine Räume zurückkehren.

