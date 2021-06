Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Vorfall auf der B 464 zwischen Opel-Fahrerin und Mercedes-Lenker gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 13.25 Uhr auf der Bundesstraße 464 einen Vorfall zwischen einer Opel-Fahrerin und einem Mercedes-Lenker beobachtet haben. Die 55 Jahre alte Opel-Fahrerin war bereits auf der B 464 in Richtung Tübingen unterwegs, als der 46 Jahre alte Mercedes-Fahrer von der Herrenberger Straße in Böblingen kommend, auf die B 464 auffahren wollte. Zunächst habe er sich auf dem Beschleunigungsstreifen befunden. Plötzlich habe er nach links auf die Durchgangsfahrbahn gewechselt, so dass die 55-Jährige nur durch ein Ausweichmanöver und starkes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern konnte. Beide fuhren anschließend weiter bis zur Ampelkreuzung im Bereich der Tübinger Straße. Dort sprach die 55-Jährige den Mercedes-Fahrer wohl auf sein Verhalten an. Zum genauen Ablauf der Kontaktaufnahme an der Ampel benötigt die Polizei ebenfalls Zeugen. Hinweise werden unter der Tel. 07031 13-2500 vom Polizeirevier Böblingen entgegen genommen.

