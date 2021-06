Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfall zwischen VW-Lenkerin und Rollerfahrer

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 41 Jahre alter Rollerfahrer, der am Mittwoch gegen 14.35 Uhr in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz in einen Unfall verwickelt wurde. Der Rollerfahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs, als eine 21 Jahre alte VW-Lenkerin, die ihm entgegenkam, nach links in die Planckstraße abbiegen wollte. Die junge Frau übersah den 41-Jährigen vermutlich und nahm ihm die Vorfahrt, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Zweiradfahrer stürzte in der Folge. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

