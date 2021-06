Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Ein brennender Sessel führte am Donnerstag gegen 02.10 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Bhanhofstraße in Kornwestheim. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim rückte mit 33 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Bewohner eines Hauses vermutlich mitsamt einer brennenden Zigarette in der Hand auf dem Sessel sitzend eingeschlafen. Der Sesselüberzug geriet in Brand. Der Bewohner konnte das Feuer mit einem Eimer Wasser selbst löschen. Er wurde nicht verletzt. Die Feuerwehr überprüfte die Brandstelle anschließend. Lediglich der Sessel wurde beschädigt.

