Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 40-Jähriger nach Vorfall mit Förster in psychiatrische Einrichtung gebracht

Ludwigsburg (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann, der in den vergangenen Monaten im Bietigheimer Forst in einem Tipi hauste und in diesen Zusammenhang auffällig war, konnte am Dienstagmittag von Beamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen im Bereich des Enzpavillons im Bürgergarten festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Zunächst wollte der Förster den 40-Jährigen, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, gegen 11.00 Uhr des Waldes verweisen. Hierauf reagierte der Mann verbal aggressiv und drohte dem Förster mit der Faust. Anschließend ergriff er mit einem Fahrrad die Flucht. Die alarmierte Polizei konnte den polizeibekannten 40-Jährigen im Rahmen der Fahndung im Bürgergarten antreffen. Zwischenzeitlich ergab sich ein Hinweis, dass gegen den Mann ein Unterbringungsbefehl vorliege. Der 40-Jährige sollte hierauf vorläufig festgenommen werden. Nachdem er versuchte, sich rückwärts von den Polizisten zu entfernen, musste er festgehalten werden. Als er sich weiterhin gegen die Festnahme wehrte, wurde der 40-Jährige zu Boden gebracht und ihm wurden Handschließen angelegt. Ein Beamter erlitt während der Widerstandshandlungen leichte Verletzungen. Anschließend wurde der 40-Jährige zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht und am Mittwoch einem Richter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den bereits erlassenen Unterbringungsbefehl in Vollzug und wies den 40-Jährigen in eine psychiatrische Einrichtung ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell