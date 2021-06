Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Unfallflucht - Geschädigter und Geflüchteter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es in der Hauptstraße in Ensingen zu einer Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, noch Zeugen sucht. Eine 22 Jahre alte Mitsubishi-Lenkerin befuhr die Hauptstraße vom Burgweg kommend. Auf Höhe der Kreuzung mit der Dennefstraße war am Fahrbahnrand ein schwarzer Mercedes entgegen der Fahrtrichtung abgestellt. Während die 22-Jährige an diesem vorbeifuhr, bog ein großer Traktor in weitem Bogen nach rechts in die Hauptstraße ein. Die Frau im Mitsubishi wich diesem aus und streifte hierbei den Mercedes. Der Traktor-Fahrer setzte seine Fahrt indes in Richtung Burgweg fort. Zunächst fuhr auch die 22-Jährige weiter, kehrte jedoch wenig später an die Unfallstelle zurück. Der Mercedes war nun jedoch ebenfalls nicht mehr vor Ort festzustellen. Bislang steht der entstandene Sachschaden abschließend noch nicht fest. Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer des Mercedes sich zu melden. Zum Lenker des Traktors ist lediglich bekannt, dass dieser sehr groß und dünn gewesen sein soll.

