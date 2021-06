Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Unbekannter zerkratzt VW

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zerkratzte ein Unbekannter zwischen 17:30 Uhr und 19:25 Uhr den Lack eines VWs in der Margeritenstraße in Malmsheim. Vermutlich wurde ein spitzer Gegenstand verwendet. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 1.500 Euro.

Zeugen können sich an den Polizeiposten Renningen unter Tel. 07159 8045 0 wenden.

