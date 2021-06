Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Auffahrunfall mit schwer verletztem Transporter-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 52 Jahre alter Fiat Ducato-Fahrer, der am Mittwoch gegen 08.00 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen in Fahrtrichtung Karlsruhe in einen Unfall verwickelt war. Aufgrund einer Staubildung musste ein 43 Jahre alter Sattelzuglenker, der die rechte Fahrspur befuhr, abrupt bis zum Stillstand abbremsen. Der 52-jährige Fiat-Lenker konnte vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die vorherrschenden Verkehrsverhältnisse angepasst hatte, nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er prallte in das Heck des Sattelaufliegers und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Ostfildern und Neuhausen auf den Fildern befanden sich mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Durch die Feuerwehr konnte der 52-Jährige aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Kurzzeitig war die Autobahn voll gesperrt. Zunächst konnten dann der rechte und der mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 11.30 Uhr war alle Spuren, nach Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei, wieder vollständig befahrbar. Es kam zu einem erheblichen Rückstau, der auf rund 12 Kilometer anwuchs. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 21.000 Euro belaufen. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde auch die Rettungsgasse überprüft. Die Beamten stellten 14 Verstöße fest.

