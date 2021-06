Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrer beim Abbiegen übersehen - 43-Jähriger schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 18-jährige VW-Lenkerin übersah am Mittwoch gegen 08:00 Uhr beim Abbiegen in einen Parkplatz in der Talstraße in Böblingen einen auf dem Gehweg fahrenden 43-jährigen Radfahrer, so dass es in der Folge zu einem Verkehrsunfall kam. Der 43-Jährige kollidierte mit dem VW und stürzte anschließend zu Boden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell