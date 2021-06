Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Ast steckt im Arm - Feuerwehr befreit 72-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr musste am Dienstag gegen 12:30 Uhr eine 72-Jährige von einem Ast befreien, der sich nach einem Sturz vom Fahrrad in der Alte Poststraße in Steinenbronn in ihren Arm gebohrt hatte. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell