Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbrecher versprüht Feuerlöscher

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Waldenbuch ermittelt wegen eines Einbruchs am Dienstag zwischen 09:00 Uhr und 16:15 Uhr in ein Gebäude eines Sportvereins in der Teckstraße in Waldenbuch.

Der Täter hatte sich gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und auch im Inneren brachial versucht, weitere Türen zu öffnen. Anschließend wurde der Inhalt eines Feuerlöschers im Flur versprüht.

Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten bittet um Zeugenhinweise und ist unter Tel. 07157 52699 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell