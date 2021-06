Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: VW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 6.000 Euro ist das Ergebnis einer Sachbeschädigung, die der Besitzer eines PKW am Montag gegen 11.30 Uhr in der Pleidelsheimer Straße in Eglosheim feststellen musste. Sein PKW, ein VW, war zuvor von einem bislang unbekannten Täter rundherum zerkratzt worden. Der Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141 22150-0, sucht Zeugen.

