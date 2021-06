Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim befand sich am Dienstag gegen 20.45 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Großsachsenheim mit sieben Fahrzeugen und 36 Wehrleuten im Einsatz. In einer Wohnung war Essen auf dem Herd vergessen worden, das zu qualmen begonnen hatte. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung. Es entstand kein Sachschaden und die Wohnung blieb weiterhin bewohnbar.

