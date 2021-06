Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Marbach am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstnachmittag, gegen 17.40 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1124 von Marbach in Richtung Kreisverkehr Schweißbrücke zu einem folgenschweren Unfall, bei dem 2 Personen leichtverletzt wurden. Eine 71jährige Fahrerin eines Renault kam von der Robert-Bosch-Straße Erdmannhausen und wollte auf die Landesstraße 1124 in Richtung Kreisverkehr Schweißbrücke abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 55jährigen Fahrer eines Ford. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber im Kreuzungsbereich eine Kollision nicht verhindern. Der Ford wurde daraufhin nach links in Richtung Bahngleise abgewiesen und kam zwischen der Landesstraße und den Gleisen zum Endstand. Beide Fahrzeugführer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 17.000,-EUR. Aufgrund der nahegelegenen Gleise war die freiwillige Feuerwehr Erdmannhausen mit 2 Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort, um den Pkw Ford bis zum Eintreffen des angeforderten Abschleppfahrzeugs vor dem Abrutschen zu sichern. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße einseitig gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Des Weiteren waren 2 Rettungswagen an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell