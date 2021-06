Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Ergänzung zum Zeugenaufruf nach Raub auf Spielcasino am Montagmorgen

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge der andauernden Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zwischenzeitlich einen Teil des Fluchtwegs nachvollziehen, den die Täter des Raubes auf das Spielcasino in der Grabenstraße in Markgröningen am Montagmorgen vermutlich wählten. Nachdem sie kurz nach 07.00 Uhr die Spielhalle verließen, dürften sie von der Wächtergasse aus durch die Ortsmitte bis in die Vollandgasse geflüchtet sein. Einer Täter trug mutmaßlich einen auffällig grünen Rucksach bei sich. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben oder denen etwas anderes Verdächtiges am Montagmorgen in der Ortsmitte auffiel, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 bei der Kriminalpolizei zu melden. (Die Ursprungsmeldung wurde am Montag um 15.23 Uhr veröffentlicht.)

