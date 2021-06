Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: 69-Jähriger beleidigt und angespuckt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Rollerfahrer soll am Montag gegen 15:45 Uhr einen 69-Jährigen beleidigt, angespuckt und bedroht haben. Der Senior saß in seinem Pkw auf dem Parkplatz vor einer Apotheke in der Hildrizhauser Straße in Altdorf, als der Rollerfahrer neben ihm angehalten haben soll. In der Folge hätte der Unbekannte den 69-Jährigen mit Kraftausdrücken beleidigt, ins Gesicht gespuckt und bedroht. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen des Vorfalls und bitte diese sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell