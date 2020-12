Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zigaretten gestohlen - Unbekannte brechen in Edeka-Markt ein

StemwedeStemwede (ots)

Nach ersten Ermittlungen der Polizei suchten mindestens drei unbekannte Personen am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr das Gelände des Edeka-Verbrauchermarktes in der Niederdorfstraße / Alter Postweg (L 770) in Levern auf. Dazu fuhren sie vermutlich mit einem Kastenwagen mit integrierter Schiebetür vor und versuchten durch Aufhebeln zweier Türen in das Gebäude einzudringen. Dies misslang, sodass man sich im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zugang zu einer Lagerräumlichkeit einer sich im Gebäude befindlichen Bäckereifiliale verschaffte.

Von dort suchten die Täter offenbar gezielt ein Büro auf, in dem sich ein Rollwagen mit einer größeren Menge Zigaretten befand. Diese brachte man schließlich zu dem Kastenwagen und flüchtete vom Tatort. Ob die Unbekannten dabei die L 770 nutzten, ist unklar.

Die Polizei fragt: Wer hat in den vorherigen Nachtstunden oder zur Tatzeit Beobachtungen rund um den Edeka-Markt in den umliegenden Straßen gemacht und kann Angaben zu den Tätern oder dem benutzten Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

