Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer bei Kollision verletzt

RahdenRahden (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in Wehe zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer (16) verletzte sich.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Jugendliche aus Rahden mit einer Yamaha 125er die Straße "In der Heide" in Richtung der "Husener Straße" befahren. Als er gegen 16 Uhr in den Kreuzungsbereich der Straße "Am Kindergarten" fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden VW Transporter eines 24 Jahre alten Fahrers aus Rahden. Dadurch stürzte der Teenager mit der Crossmaschine zu Boden und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn nach Erstbehandlung ins Krankenhaus Rahden.

