Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Subway-Filiale ein

LübbeckeLübbecke (ots)

Keinen besonderen Hunger und stattdessen auf harte Devisen abgesehen, hatten es Unbekannte offensichtlich bei einem Einbruch in der Nacht zu Sonntag in die Subway-Filiale in der Mindener Straße (B 65).

Wie erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dürften die Täter den Zeitraum zwischen Mitternacht und 9.45 Uhr genutzt haben, um über die Rückseite in das an der Ecke zum Heuweg gelegene Schnellrestaurant einzudringen. Dort versuchte man einen Tresor zu knacken, scheiterte daran jedoch. Auf dem Einstiegsweg verließen die Unbekannten schließlich - offenbar ohne Beute - das Gebäude, in dessen Obergeschossen sich auch Wohnungen befinden.

Wer Hinweise zu den Einbrechern geben kann, der wird gebeten, sich unter (0571) 88660 bei der Polizei zu melden.

