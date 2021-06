Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfallflucht in der Goethestraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Goethestraße in Großsachsenheim sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte zwischen Samstag 12.00 Uhr und Dienstag 18.00 Uhr einen VW, der auf dem Parkplatz einer Kirche stand. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.500 Euro.

