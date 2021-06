Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: VW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und Mittwoch, 07:40 Uhr einen in der Maulbronner Straße in Sindelfingen abgestellten VW, indem er den Lack des Wagens zerkratzte und dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte. Zeugen können sich unter Tel. 07031 697 0 beim Polizeirevier Sindelfingen melden.

