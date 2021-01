Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtragsmeldung zu 4281262 Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person

Grafschaft (ots)

Am 19.01.2021 gegen 12:53 Uhr ereignete sich auf der BAB61 in Fahrtrichtung Süden hinter dem Kreuz Meckenheim ein LKW-Auffahrunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen ein Sattelzug und ein Lastzug verkehrsbedingt zum Stillstand (Stau), was ein dahinter fahrender Sattelzug zu spät bemerkte und die beiden LKW ineinander schob. Der 38-Jährige Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und im Führerhaus eingeschlossen, er wurde durch die Feuerwehren aus Meckenheim und Grafschaft aus seinem Führerhaus befreit und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die BAB61 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. 3 Stunden gesperrt, der Verkehr wurde über den Parkplatz "Goldene Meile" abgeleitet.

Im Einsatz war die Autobahnpolizei Mendig, die Autobahnpolizei Sankt Augustin, die Autobahnmeisterei Mendig, der Rettungsdienst und die Feuerwehren aus Meckenheim und Grafschaft.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

PASt Mendig



02652-97950



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell