Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autofahrerin flüchtet - Radfahrerin verletzt

Soest (ots)

Am Donnerstag (29. April), befuhr gegen 7.25 Uhr eine 57-jährige Soesterin mit ihrem Fahrrad die Niederbergheimer Straße stadteinwärts. Als die Ampelanlage an der Kreuzung Niederbergheimer Straße/Lübecker Ring/Riga-Ring für die Radlerin Grün zeigte, wollte sie ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzen. Eine neben ihre befindliche Autofahrerin bog jedoch nach rechts auf den Riga-Ring ab, touchierte die Radfahrerin, wodurch sie stürzte. Anstatt sich unverzüglich um die Verletzte zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt auf dem Riga-Ring fort. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzte und verließen anschließend wieder den Unfallort. Die 57-Jährige begab sich selbständig in ein Krankenhaus von wo aus sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Die Polizei sucht nun die flüchtige Autofahrerin, die nach Angaben der Verletzten in einem schwarzen Kleinwagen, vermutlich einem zweitürigen Opel Corsa, Unterwegs war. Der Wagen müsste im Bereich der Beifahrertür einen Schaden aufweisen. Die Ersthelfer (zwei Männer und eine Frau), sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder der Flüchtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell