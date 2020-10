Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach an der Riß - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

ein junger Mann wurde leicht am Kopf verletzt

Ulm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Audi TT gegen 02.55 Uhr auf der Saulgauer Straße in Richtung Kolpingstraße. Aufgrund seiner Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über den Pkw, überfuhr eine Verkehrsinsel, kollidierte mit einer Straßenlaterne, überquerte einen Fußgängerweg und prallte schließlich gegen eine Betonmauer. Ein an der Unfallstelle freiwillig durch den Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis, welches weit über dem gesetzlich zulässigen Grenzwert lag. Aus diesem Grund wurde bei dem jungen Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein 23 Jahre alter Fahrzeuginsasse wurde bei dem Unfall leicht am Kopf verletzt und zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Polizei Biberach (Tel.: 07351/4470) schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf 21.000 Euro. Da der Unfallverursacher während der polizeilichen Einsatzmaßnahmen die Beamten beleidigte, muss er sich neben der Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Verlust seines Führerscheins auch noch wegen Beleidigung verantworten.

