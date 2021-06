Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es kurz nach 10.00 Uhr auf der Kreisstraße 1073 in Fahrtrichtung Böblingen-Dagersheim zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 53 Jahre alter Mercedes-Fahrer, dass ein gleichaltriger Opel-Lenker vor ihm im Bereich der Anschlussstelle zur Bundesstraße 464 aufgrund einer roten Ampel abbremsen musste. Der Mercedes-Fahrer fuhr in der Folge nahezu ungebremst auf. Beide Fahrzeuglenker erlitten Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9.500 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

