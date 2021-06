Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B14

Nufringen: Unfall im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich übersah ein 42-jähriger Seat-Fahrer die rote Ampel, als er am Mittwoch gegen 17:15 Uhr in den Kreuzungsbereich der Bundesstraße 14 (B14) und Hauptstraße auf Höhe Nufringen einfuhr und es in der Folge zur Kollision mit einem 34-jährigen Ford-Lenker kam. Der 42-Jährige war auf der B14 aus Herrenberg kommend in Richtung Autobahn unterwegs. Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 12.000 Euro. Der Seat war nach nicht mehr fahrberiet und musste abgeschleppt werden.

