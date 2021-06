Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Geblendet gegen Laterne gefahren

Ludwigsburg (ots)

Eine 46-jährige Mercedes-Lenkerin wurde am Mittwoch gegen 16:50 Uhr wohl von der tiefstehenden Sonne geblendet, so daß sie auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen eine in der Mitte des Parkplatzes aufgestellte Laterne mit Hinweisschild übersah. In der Folge kollidierte ihr Wagen frontal mit der Laterne. Bei dem Zusammenstoß zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die Sachschäden wurden auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach der Unfallaufnahme klagte die 46-Jährige über Schmerzen, weswegen der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte.

