Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall in der Leonberger Straße - Polizei sucht Geschädigten

Ludwigsburg (ots)

Eine 68-jährige VW-Fahrerin hatte am Mittwoch gegen 12:45 Uhr im Vorbeifahren mit ihrem Außenspiegel einen in der Leonberger Straße in Sindelfingen abgestellten Pkw gestreift und dabei vermutlich einen Sachschaden verursacht. Als die Dame später nachschaute, konnte sie dort keinen Pkw mehr feststellen. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet nun den betroffenen Fahrzeuglenker, der zum fraglichen Zeitpunkt einen Unfallschaden an seinem Wagen feststellte, sich unter Tel. 07031 697 0 zu melden.

