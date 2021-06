Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Reinigungspersonal angegriffen - Polizei sucht Tatverdächtigen

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Angriff auf eine Reinigungskraft am Bahnhof Ludwigsburg sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nach dem Tatverdächtigen. Das 44-jährige Opfer putzte am Donnerstag gegen 10:05 Uhr gerade die öffentliche Toilette, als der Angreifer hinzukam und die Toilette benutzen wollte. Als der 44-Jährige den Tatverdächtigen darauf hinwies, dass die Toilette für die Zeit der Reinigungsarbeiten gesperrt sei, habe dieser der Reinigungskraft mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und entfernte sich in Richtung Bahnhofsgebäude. Ein 38-jähriger Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen und verständigte die Polizei. Zwischenzeitlich war der Angreifer jedoch bereits in die S-Bahn S5 in Richtung Bietigheim gestiegen. Der 44-Jährige erlitt durch den Angriff Gesichtsverletzungen und musste durch einen Rettungswagen versorgt werden.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 185 Zentimeter groß, sehr schlank, arabisches/südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Bekleidung, weiße Baseballmütze, sprach kein Hochdeutsch.

Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt Hinweise unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

