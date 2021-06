Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Blitzeranhänger beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag beschädigten noch unbekannte Täter einen Bitzeranhänger, der im Kreuzungsbeich der Seebronner Straße und der Straße "Im Backenschlag" in Bondorf aufgestellt worden war. Die Unbekannte besprühten die Scheibe des Anhängers mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich jedoch auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell