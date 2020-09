Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Soest (ots)

Erwitte - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Samstagnachmittag, gegen 21.45 Uhr, befuhr ein 18 - jähriger Erwitter mit seinem PKW auf dem Hellweg gegen einen geparktes Fahrzeug. Der geparkte PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand geschleudert, der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 18 - jährige deutlich alkoholisiert war. Weiter war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (Is)

Lippstadt - ungewöhnliche Verkehrskontrolle

Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, beabsichtigten die Polizeibeamten der Polizeiwache Lippstadt ein Fahrzeug auf der Ewitter Straße zu kontrollieren. Der 23 - jährige Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er wurde schließlich im Stadtgebiet angehalten. Während der Kontrolle konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er verhielt sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten deutlich aggressiv. Während der Durchsuchung seiner Person attackierte er die eingesetzten Polizeibeamten, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Der 23 - jährige wurde zur Feststellung seiner Identität der Polizeiwache Lippstadt zugeführt. Die Beamten fanden in seinem Fahrzeug einen verbotenen Teleskopschlagstock. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (Is)

Lippstadt - Raub

Samstagmorgen, gegen 06.00 Uhr, bemerkte eine 21 - jährige Lippstädterin in einer Parkanlage am Konrad - Adenauer - Ring eine am Boden liegende Person neben einem Fußweg auf einer Wiese. Da sich der Unbekannte augenscheinlich in hilfloser Lage befand, bot sie ihm Hilfe an. Der Unbekannte griff die Frau jedoch unvermittelt mit Tritten und Schlägen an. Bei der Attacke entwendete er der Frau zudem noch das Handy sowie ein Wollmütze. Durch die Polizeibeamten konnte im Rahmen der Fahndung ein 18 - jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden. Er wurde vor Ort festgenommen und der Polizeiwache Lippstadt zugeführt. Bei dem Tatverdächtigen konnte neben den entwendeten Gegenständen noch weiteres Diebesgut aus anderen Straftaten aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Lippstadt unter Tel.: 02941 - 91000 in Verbindung zu setzten. ( Is)

Werl - Einbruch in Lebensmittelmarkt

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Scheidiger Straße ein und entwendeten neben Bargeld diverse Zigaretten. Zuvor hatten sie im rückwärtigen Bereichs des Marktes mehrere Glasbausteine aus einem Fenster herausgebrochen und sich so Zutritt zum dem Gebäude verschafft. Die Polizei in Werl sucht unter Tel.: 02922 - 91000 Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. (Is)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell