Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Dieb im Laden

Das Geld einer Firma in Bad Buchau hat am Wochenende ein Dieb mitgenommen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet muss der Dieb in der Nacht zum Sonntag in dem Geschäft gewesen sein. Nach Lage der Spuren brach der Unbekannte eine Tür des Gebäudes in der Schussenrieder Straße auf. Er durchsuchte die Räume und fand den Tresorschlüssel. Aus dem Tresor packte der Dieb das Geld ein und verschwand damit. Die Polizei in Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen, um dem Dieb auf die Schliche zu kommen. Die Polizisten sicherten die Spuren und hoffen auch auf Hinweise von Zeugen.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Bad Buchau und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 1409678

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell