Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Tatverdächtiger sammelt nach Unfallflucht Fahrzeugteile ein - Polizei sucht weitere Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag vernahmen Zeugen zwischen 05:30 Uhr und 06:00 Uhr in der Vaihinger Straße in Sersheim einen lauten Schlag, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen dort abgestellten weißen Lkw beschädigte. Ein weiterer Zeuge konnte den Unfall aus der Ferne beobachten und erkannte als unfallverursachendes Fahrzeug vermutlich einen schwarzen BMW der 3er-Reihe mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB). Etwa zwei bis drei Stunden später erschien ein junger Mann an der Unfallstelle, der auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile einsammelte. Als eine Anwohnerin den Mann ansprach, ging er von der Unfallstelle weg und fuhr mutmaßlich mit einem dunklen oder grauen SUV in Richtung Vaihingen an der Enz davon. Der junge Mann trug ein türkisfarbenes T-Shirt und eine schwarze, vermutlich kurze, Hose. Die verursachten Schäden wurden bislang noch nicht abschließend beziffert.

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um weitere Hinweise. Zeugen, die weitere Angaben zur Ermittlung des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941 0 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

