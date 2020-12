HZA-UL: Zollamt Friedrichshafen schließt zum 7. Dezember; Abfertigungsbetrieb geht nach Ravensburg

Hauptzollamt Ulm

Zollamt Friedrichshafen schließt zum 7. Dezember; Abfertigungsbetrieb geht nach Ravensburg

Friedrichshafen

Die Warenabfertigung beim Zollamt Friedrichshafen ist letztmalig am 4. Dezember 2020 möglich. Ab dem 7. Dezember 2020 übernimmt das Zollamt Ravensburg, das zum 1. Januar 2021 in Zollamt Bodensee-Oberschwaben umbenannt wird, die Aufgaben.

Aus der Umstrukturierung werden sich weder für die Wirtschaftsbeteiligten noch die Bürger in der Region Nachteile ergeben. Paketsendungen und Angelegenheiten der Kraftfahrzeugsteuer könnten kundenfreundlich wochentags von 07:00 Uhr bis 19.30 Uhr sowie samstags von 08:00 Uhr bis 12.00 Uhr an der Abfertigungsstelle Fähre in Friedrichshafen erledigt werden. Fast alle Unternehmen nutzen zollrechtliche Vereinfachungen und erforderliche Messe- und Außenabfertigungen werden vor Ort bedarfsgerecht angeboten. Längeren Anfahrtswegen wird mit erweiterten Öffnungszeiten beim neuen Zollamt Bodensee-Oberschwaben bereits Rechnung getragen.

