Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Trickdiebstahl in der Marbacher Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 11 Uhr vermutlich ein Trickdiebstahl in einem Ladengeschäft in der Marbacher Straße in Affalterbach. Der Tatverdächtige gab sich als Tourist aus und verwickelte eine Verkäuferin in ein Gespräch, in dessen Verlauf er behauptete 50-Euro-Banknoten verschiedener Länder zu sammeln und eigene Banknoten dafür eintauschen zu wollen. Bei der Durchsicht eines Stapels von entsprechenden Banknoten griff der Unbekannte wohl immer wieder nach Banknoten, um die Angestellte vermeintlich bei der Suche nach passenden Banknoten zu unterstützen. Irgendwann verließ der Tatverdächtige das Ladengeschäft wieder und bei einer späteren Abrechnung wurde das Fehlen von etwa 250 Euro bemerkt.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter groß, kräftige Statur mit Bauchansatz, braune Augen, kurzes braunes und leicht gewelltes Haar. Der Mann sprach Englisch mit einem nicht näher bestimmbaren Akzent und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt unter Tel. 07144 900 0 Zeugenhinweise entgegen.

