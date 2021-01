Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 17.01.2021 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an Außenrolladen eines Kiosks 38239 Salzgitter-Thiede, Lange Hecke Freitag, 15.01.2021, ca. 22.00 Uhr

Am Freitagabend kam es zu einer Sachbeschädigung in Salzgitter-Thiede. Ein bislang unbekannter junger Mann konnte durch eine Zeugin dabei beobachtet werden, wie er mutwillig gegen die Außenrolladen eines Kiosks trat und diese dadurch beschädigte. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort. Er wird durch die Zeugen als junger Mann, ca. 1,80m groß, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover beschrieben. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Thiede unter 05341-941730 zu melden.

Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen der Corona-Verordnung 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße und Dolmenkotten Sonntag, 17.01.2021, 01:00 Uhr und 01:30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen konnten die Beamten der Polizei Salzgitter gleich bei zwei Einsätzen Verstöße gegen die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen der Corona-Verordnung feststellen. Gegen 01:00 Uhr kam es zu einer Verkehrskontrolle, bei der fünf Personen dicht gedrängt in einem Pkw festgestellt wurden. Diese Personen stammten allesamt aus verschiedenen Haushalten und hatten offenbar zuvor gemeinsam gefeiert und Alkohol konsumiert. Gegen die Personen wurden entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie erwartet nun ein empfindliches Bußgeld. Gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei ein Hinweis auf eine Ruhestörung in einer Kleingartenparzelle an der Ludwig-Erhard-Straße gemeldet. Auch hier konnten die Beamten eine Feier mit sechs alkoholisierten Personen aus verschiedenen Haushalten feststellen. Die Feier wurde beendet und die Personen erhielten einen Platzverweis. Auch auf sie kommt nun ein Bußgeldverfahren zu.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person und hohem Sachschaden 38226 Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße / Schäferkamp Samstag, 16.01.2021, 12:25 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden kam es am Samstagmittag an der Einmündung Neißestraße / Schäferkamp. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Braunschweig befuhr mit seinem Pkw die Neißestraße in Richtung Peiner Straße und beabsichtigte, nach links in den Schäferkamp abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigen Pkw eines 70-jährigen Mannes aus Salzgitter. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, durch die der 28-jährige Unfallverursacher, sowie seine 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Die Fahrbahn musste zudem im Laufe der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11500 Euro geschätzt.

