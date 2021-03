Polizei Düren

POL-DN: Plantage in Linnich entdeckt

Linnich (ots)

In zwei leerstehenden Häusern in der Kirschstraße wurden gestern eine aktive und eine inaktive Cannabisplantage entdeckt. Die Feuerwehr half beim Rückbau, die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei der Besichtigung zweier zeitweise unbewohnter Mehrfamilienhäuser in der Kirschstraße entdeckte ein Immobilienmakler am 11.03.2021 gegen 11:30 Uhr die Plantage. Er verständigte umgehend die Polizei. In einem der beiden Objekte fanden die eingesetzten Beamten Wassertanks, Abluftrohre und weitere Utensilien zum Anbau von Marihuana. In dem Haus nebenan befanden sich neben Pflanzenresten und Zubehör zur Kultivierung auch diverse Marihuanapflanzen. Die Plantage wurde ausgehoben und Pflanzen und Zubehör sichergestellt. Beim Rückbau der aufwändig angelegten Anlage wurde die Polizei durch die Linnicher Feuerwehr tatkräftig unterstützt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Die Häuser in der Kirschstraße standen bereits seit mehreren Jahren leer. Es handelt sich um zweistöckige Mehrfamilienhäuser, die direkt aneinander grenzen. Das Erdgeschoss eines der beiden Objekte ist zu einem Ladenlokal ausgebaut. Wer im Verlauf der letzten Monate verdächtige Beobachten zu Personen oder Fahrzeugen gemacht und gegebenenfalls Angaben zu Kennzeichen machen kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02421 949-8325 zu melden. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell