Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Diebstahl aus Werkstatt und Pkw

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag (02.04.2021) auf Samstag (03.04.2021) in eine Werkstatt in Drensteinfurt-Walstedde eingebrochen. Zwischen 21.00 Uhr und 07.00 Uhr haben sich der oder die Täter Zutritt zu der Werkstatt an der Straße Alten Walstedde verschafft. Hier stahlen sie unter anderem mehrere Werkzeuge, Bodenbretter und einen Laser. Auch aus einem auf dem Grundstück geparkten Auto stahlen die Täter mehrere Werkzeuge.

Die Menge und Größe der gestohlenen Sachen lässt vermuten, dass die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

