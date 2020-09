Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Landeunfall auf Flugplatz - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Mittwoch kam es kurz nach 12 Uhr auf dem Gelände des City Airport Mannheim bei der Landung eines Flugzeugs zu einem Unfall. Die Cesna 140 war dabei mit zwei Insassen besetzt wobei einer leicht verletzt wurde und zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam. Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Der Flugplatz bleibt vorerst bis 14.30 Uhr gesperrt.

