Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Fahrradfahrerin übersieht Motorradfahrer und verursachte Verkehrsunfall

Heidelberg-Altstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 15:25 Uhr in der Straße "Neckarstaden" auf Höhe der Vincentiusklinik. Eine 46-jährige Fahrradfahrerin wollte die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren und bog ohne angehalten oder sich umgeschaut zu haben auf die Fahrbahn ein. Hierbei kollidierte sie mit einem dort ordnungsgemäß fahrenden 25-jährigen Motorradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten daraufhin und verletzten sich leicht. Der Sachschaden beträgt rund 1.000EUR.

