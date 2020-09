Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 66-jähriger Rollerfahrer bei Sturz leicht verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.35 Uhr an der Einmündung Berliner/Furtwänglerstraße ereignete, sucht die Polizei. Ein 66-jähriger Fahrer eines Rollers war in Richtung Handschuhsheim unterwegs und musste wegen eines mit Sondersignal querenden Rettungswagens abbremsen. Dabei lenkte der Rollerfahrer nach rechts und stürzte auf die Fahrbahn, wodurch er sich Verletzungen zuzog. Dem Rollerfahrer war zuvor durch eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn offenbar die Sicht verdeckt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

