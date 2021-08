Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gaildorf: Wohnwagen prallt in Schaufensterscheibe

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr fuhr ein 42-jähriger Seat-Fahrer mit einem Wohnwagenanhänger von der Schlossstraße in die Bahnhofstraße. Dabei löste sich der Wohnwagen aus bislang unbekannter Ursache aus der Anhängerkupplung und prallte anschließend gegen eine dortige Schaufensterscheibe. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 2000 Euro.

Kupferzell: Unfall auf der Autobahn

Auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Kupferzell kam es am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Autobahn in Richtung Heilbronn. Dort bremste ein vor ihm fahrender Pkw-Fahrer aufgrund der Verkehrssituation ab. Der 29-Jährige musste stark abbremsen und wich auf den rechten Fahrstreifen aus. Dabei übersah er einen 41-jährigen Mercedes-Fahrer, der bereits auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch die Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Der rechte Fahrstreifen wurde während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt.

