POL-HG: Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Pkw +++ VW Golf beschädigt - Unfallflucht +++ Blitzerreport für die kommende Woche

1. Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Pkw, Oberursel, Feldbergstraße / Liebfrauenstraße, 17.06.2021, gg. 23.05 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall in der Oberurseler Feldbergstraße drei Personen verletzt. Kurz nach 23.00 Uhr wollte eine 47-jährige VW-Fahrerin, die die Liebfrauenstraße aus Richtung Oberhöchstädter Straße kommend befuhr, die Feldbergstraße kreuzen. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Taxifahrer mit seinem Mercedes die Feldbergstraße aus Richtung Nassauer Straße kommend. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision des VW mit dem Taxi. Durch den starken Aufprall lösten bei beiden Pkw die Airbags aus. Die 47-Jährige am Steuer des VW Tiguan, eine im VW mitfahrende 14-jährige Jugendliche sowie der Taxifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden erheblich beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

2. VW Golf beschädigt - Unfallflucht,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Landgrafenstraße, 16.06.2021, 18.45 Uhr bis 17.06.2021, 08.15 Uhr

(pa)Von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Bad Homburger Landgrafenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr parkte die Fahrerin eines blauen VW Golf ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 14. Als sie am Donnerstagmorgen gegen 08.15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, waren Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite festzustellen. Augenscheinlich war ein anderes Fahrzeug - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - gegen den VW gefahren. Der oder die Verantwortliche hatte die Unfallstelle jedoch verlassen, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche: Donnerstag: Gemarkung Bad Homburg, L3003, Höhe Kleingartenbauverein Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

