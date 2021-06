PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Räderdiebe suchen Autohaus heim +++ Range Rover entwendet +++ Papiertonne brennt ab +++ Chevrolet beschädigt und davongefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Räderdiebe suchen Autohaus heim,

Oberursel, Bommersheim, Willy-Brandt-Straße, 14.06.2021, 19.00 Uhr bis 15.06.2021, 09.00 Uhr

(pa)Auf hochwertige Leichtmetallräder samt Reifen hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag in Oberursel abgesehen. Die Täter begaben sich auf das Gelände eines Autohauses in der Willy-Brandt-Straße und montierten von insgesamt fünf Neuwagen die Räder ab. Die betroffenen Pkw wurden allesamt auf Pflastersteinen aufgebockt. Da es sich bei den gestohlenen Radsätzen jeweils um neuwertige Leichtmetallräder größeren Formats handelt, beläuft sich der Gesamtwert des Diebesguts auf rund 30.000 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro, der an den Neufahrzeugen selbst verursacht wurde. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Range Rover entwendet,

Kronberg im Taunus, Oberer Lindenstruthweg, 15.06.2021, 23.00 Uhr bis 16.06.2021, 06.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch waren in Kronberg Autodiebe am Werk. Ein an einem Einfamilienhaus im Oberen Lindenstruthweg geparkter Range Rover Sport wurde zum Ziel der Täter. Auf bislang unbekannte Weise gelang es ihnen, das schwarze Luxus-SUV unbemerkt zu entwenden. Der gestohlene Pkw, dessen Wert auf etwa 80.000 Euro geschätzt wird, trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "F-LY 3300". Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Papiertonne brennt ab,

Bad Homburg v. d. Höhe, Horexstraße, 14.06.2021, 16.00 Uhr bis 15.06.2021, 07.00 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Horexstraße kam es von Montag auf Dienstag zum Brand einer Mülltone. Wie am Dienstag festgestellt wurde, war in der Zeit seit Montagnachmittag eine in der Einfahrt zu einem Veranstaltungs- und Geschäftshaus stehende Papiermülltonne abgebrannt. Durch den offenbar zunächst unbemerkten Brand wurde die Tonne komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro. Zur Brandursache liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Chevrolet beschädigt und davongefahren, Königstein im Taunus, Mammolshain, Kronthaler Straße, 14.06.2021, 20.30 Uhr bis 15.06.2021, 09.50 Uhr

(pa)Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht zum Dienstag in Mammolshain. Ein in der Kronthaler Straße geparkter Chevrolet Camaro wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer gestreift. Dabei entstand auf der Fahrerseite des "Chevy" ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, um dessen Begleichung sich der oder die Verantwortliche offenbar nicht kümmern wollte. Die Person verließ die Unfallstelle pflichtwidrig, sodass nun die Polizeistation Königstein wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell