PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Premiere der Biker-Safety-Tour am Feldberg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Am Sonntag fand erstmalig am Feldberg die sogenannte "Biker-Safety-Tour" der Polizei statt. Das Polizeipräsidium Westhessen hatte Bikerinnen und Biker im Vorfeld zur Anmeldung aufgerufen, woraufhin sich zahlreiche Motorradbegeisterte aus dem gesamten Präsidiumsbereich für eine Teilnahme an der Tour gemeldet hatten. In zwei Gruppen zu je zehn Personen wurden die Teilnehmenden nun am Sonntag bei bestem Motorradwetter auf dem Feldbergplateau begrüßt. Nach einer Vorstellung und der Einweisung ging es dann auch bald "zur Sache". Es folgte nämlich die eigentliche Tour. Erfahrene Motorradfahrer der Polizei führten die Gruppe der Bikerinnen und Biker über eine rund 70 Kilometer lange Strecke rund um den Feldberg. So schön die Ausfahrt bei der Wetterlage auch war, sie diente keinesfalls lediglich dem Vergnügen. Im Rahmen von insgesamt drei Stopps an verschiedenen Örtlichkeiten - darunter die Hegewiese sowie ein Parkplatz nahe der sogenannten "Applauskurve" - gingen die polizeilichen Kradfahrer auf Themen ein, die der Polizei im Motorradzusammenhang besonders am Herzen liegen. Neben der Fahrzeugtechnik und der persönlichen Schutzausstattung waren Unfallursachen und -schwerpunkte genauso ein Thema wie Lärmemission und Gefahren für uns durch andere Verkehrsteilnehmende. Zwei Vertreter der Malteser aus Kelkheim, die sich - ebenfalls auf Motorrädern - an der Durchführung der Tour beteiligten, referierten wiederum beispielsweise über typische Verletzungsbilder nach Motorradunfällen oder die Wichtigkeit des Auffrischens von Erste-Hilfe-Kursen. Beispiele aus dem jeweiligen Berufsalltag verdeutlichten dabei die besondere Bedeutung der verschiedenen Thematiken. Die Teilnehmenden zeigten sich im Rahmen der Feedbackrunden begeistert von der Tour, den Gesprächen "von Biker zu Biker" und dem Ansatz der Polizei, das Thema der Motorradprävention auf diese Weise anzugehen.

Auf dem Feldbergplateau konnten sich derweil sowohl die zahlreichen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer als auch andere Ausflügler am Präventionsstand der Polizei zu verschiedenen Themen der Verkehrsprävention informieren. Das ausgestellte Polizeimotorrad war dabei gerade für die jüngeren Besucher besonders interessant. Sie konnten auf der Maschine "probesitzen", was so manche Eltern als Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto nutzten.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell