PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Europaletten gestohlen +++ Hoher Schaden durch Vandalismus auf Autohausgelände +++ Triebwagen beschmiert

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Europaletten gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Schwalbacher Straße, 12.06.2021, 14.00 Uhr bis 14.06.2021, 07.00 Uhr

(pa)Etwa 90 Europaletten stahlen Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Bad Homburg. Der Diebstahl ereignete sich auf einer Baustelle im Bereich einer Schule in der Schwalbacher Straße. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen begaben sich die Täter auf das umzäunte Baustellengelände, um die Holzpaletten abzutransportieren, mutmaßlich mittels eines Lkw. Der Gesamtwert der gestohlenen Europaletten wird auf 1.350 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Hoher Schaden durch Vandalismus auf Autohausgelände, Bad Homburg v. d. Höhe, Benzstraße, 13.06.2021, 17.30 Uhr bis 14.06.2021, 06.30 Uhr

(pa)Von Sonntag auf Montag wurde auf dem Gelände eines Bad Homburger Autohauses durch Vandalismus ein Schaden von schätzungsweise 20.000 Euro verursacht. Wie am Montagmorgen festgestellt werden musste, hatte jemand im Außenbereich des in der Benzstraße gelegenen Autohauses gegen insgesamt acht Neuwagen getreten und die Fahrzeuge hierdurch beschädigt. Auch eine Verteilersteckdose auf der Ausstellungsfläche wurde mutwillig demoliert. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Triebwagen beschmiert,

Usingen, Bahnhofstraße, 14.06.2021, 22.00 Uhr bis 15.06.2021, 05.00 Uhr

(pa)Am Usinger Bahnhof waren in der Nacht zum Dienstag Sprayer am Werk. Zwischen 22.00 Uhr abends und 05.00 Uhr am Morgen begaben sich die Täter an zwei auf den Gleisen abgestellte Triebwagen. Diese beschmierten sie großflächig mit Sprühfarbe, wodurch ein Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro entstand. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell